Droni e barman, nuove occasione lavoro

Posti di lavoro dai droni in agricoltura e dalle sale bar. È l'obiettivo di due iniziative di promosse dalla Regione a Olbia: si tratta di formazione gratuita per apprendere un mestiere e inserirsi nel mercato del lavoro con qualifiche spendibili a livello europeo. I destinatari sono maggiorenni disoccupati, inattivi e inoccupati per quanto riguarda i droni, e i ragazzi con meno di 18 anni per il mondo della ristorazione con venti posti disponibili per il corso triennale con sede all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Non sono previsti libri di testo: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di 'gamification' (ovvero con elementi didattici mutuati dal mondo dei giochi). Per quanto riguarda, invece, l'agricoltura al termine del corso i partecipanti potranno sostenere l'esame per ottenere la qualifica Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), il cosiddetto patentino per il drone previsto dalla legge.