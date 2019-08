Tre stelle per galà Costa Smeralda

Giovane e stilosa, esclusiva e pop, elegante, sobria e divertente. La serata di gala nell'hotel più glamour della Costa Smeralda, il Cala di Volpe, è stata uno spettacolo di suoni, effetti, colori, balli, coreografie e, non ultimi, sapori. Un mix che ha incantato i 500 ospiti del party più esclusivo dell'estate in Sardegna. Una scelta in perfetta sintonia con la nuova linea dettata dal management di Marriot per prendere per la gola un pubblico di giovani di tutte le età, amanti della raffinatezza, delle mode e della voglia di lasciarsi andare un pò, almeno d'estate, in vacanza in una delle mete preferite dagli amanti del lusso.

Ieri sera l'isola è stata protagonista a sorpresa anche sul palco sospeso sulla piscina del Cala di Volpe grazie alla voce, alla grinta e alla bellezza della giovanissima Luna Melis che ha fatto da apripista alle due protagoniste dell'evento organizzato dalla società che gestisce gli alberghi della Qatar Holding: Jess Glynne e Rita Ora. Reduce dal consenso incassato nell'ultima stagione di X Factor Italia, la 17enne di Uta si è destreggiata con disinvoltura tra la trap della sua hit più famosa, "Los Angeles", e le interpretazioni davvero eccelse di "Blue Jeans", di Lana del Rey, e di "A good woman", di Ariana Grande.

Grammy Award per il miglior pezzo dance con "Rather be" nel 2014, 30milioni di singoli all'attivo e 3milioni di album venduti in tutto il mondo, la cantante e compositrice britannica Jess Glynne si è esibita per un'ora, sfoderando uno appresso all'altro tutti i brani più famosi del suo repertorio, da "These days" a "Hold my hand", da "I'll be there" sino a, ovviamente, "Rather be". Dopo di lei sul palco è salita un'altra protagonista assoluta della scena dance pop internazionale: Rita Ora, che con la sua performance ha legittimato la sua popolarità anche su Instagram, dove vanta più di 15milioni di follower, riproponendo hit come "Only want you", "Lonely together" e "Let me love you". A fare da cornice allo show musicale danzatori, luci, giochi d'acqua, oltre alla raffinatissima cena.