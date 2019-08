C.Italia: Cagliari pronto a sfida Chievo

Cagliari, si comincia. Doppia seduta in vista del primo impegno ufficiale della stagione, domenica 25 agosto alla Sardegna Arena contro il Chievo in Coppa Italia. Al lavoro in palestra di mattina insieme al gruppo anche il nuovo acquisto Nandez, accolto da centinaia di tifosi rossoblù nella sua prima conferenza stampa. Nel pomeriggio sul campo tra pallone e schemi.

L'allenatore Maran potrebbe schierare sin dal primo minuto il centrocampo che fa sognare i supporter con Nainggolan, Rog e Nandez, tutti già al passo con i compagni (i primi due avevano iniziato la preparazione con Inter e Napoli, l'uruguaiano stava giocando gare ufficiali sino a pochi giorni fa) e pronti per il fischio di avvio.

Sul fronte mercato, il Cagliari attende il ritorno di Pellegrini, in prestito dalla Juventus, per sistemare la corsia di sinistra in difesa. Il giocatore potrebbe arrivare in Sardegna molto presto: si attende solo l'ufficializzazione. Per quanto riguarda la seconda punta sembra sempre più solida la posizione di Joao Pedro, l'attaccante più in forma - e prolifico - in questo precampionato: a segno con Friburgo, Fenerbahce e Catania.