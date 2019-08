Apre secondo Info Point a Sant'Antioco

Apre l'Info Point in Piazza De Gasperi. Un servizio ulteriore di supporto al comparto turistico che va ad aggiungersi al già attivo Info Point del Centro Servizi per il Territorio di via Roma. A Sant'Antioco, dunque, saranno presenti ben due punti di informazione al servizio del turista che sceglie la città per trascorrere le proprie vacanze: uno nel cuore del centro urbano, a due passi da Piazza Italia e dal Corso Vittorio Emanuele; l'altro in pieno centro storico, ai piedi della Basilica di S.Antioco Martire, punto strategico per la visita del ricco sistema museale e archeologico presente a Sant'Antioco. Situato nel Palazzo del Capitolo, resterà aperto da oggi fino al 15 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20: entra in funzione a cavallo di Ferragosto, con la stagione estiva già a pieno regime, ma si proietta verso l'estate 2020.

"Stiamo gettando le basi per il futuro di Sant'Antioco, con piccoli ma anche (e forse soprattutto) grandi passi - osserva l'assessore al Turismo Roberta Serrenti - a dimostrazione che la creazione di un sistema di promozione turistica che collochi Sant'Antioco tra le mete di qualità è un processo lungo e articolato. Andiamo avanti su questa strada: abbiamo ben chiara, infatti, la nostra idea di promozione turistica e con l'avvio dell'Info Point oggi, lunedì 12 agosto, mettiamo un altro tassello a questo nostro, grande progetto".