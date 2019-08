Tagli stipendi giunta P.Torres, risparmi

Un tesoretto di oltre 67mila euro da destinare ai servizi per i cittadini. E' quanto risparmiato dal comune di Porto Torres con i tagli all'indennità del sindaco e della Giunta. La cifra è stata maturata sin dal 2015, anno dell'insediamento dell'esecutivo guidato da Sean Wheeler (M5s). Il sindaco ha contribuito con il 20 per cento di decurtazione, gli assessori con il 15.

Ora è stata deliberata la destinazione dei fondi: oltre 45mila euro serviranno all'acquisto di attrezzature e giochi per migliorare la fruizione di parchi, aree urbane ed edifici comunali; diecimila euro saranno invece spesi per comprare le strutture e consentire l'accesso alle spiagge delle persone con mobilità ridotta; altri diecimila euro andranno per il progetto di amministrazione condivisa, che permetterà ai cittadini e alle associazioni di prendersi cura del bene pubblico; mille euro per la costituzione di un fondo destinato alle persone in difficoltà economica; infine, altri mille euro per l'acquisto di borracce da distrubuire ai dipendenti comunali per favorire l'eliminazione della plastica e incentivare il riutilizzo dei materiali.