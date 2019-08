Regione: capigruppo riuniti con Solinas

(ANSA) - CAGLIARI, 12 AGO - "Se la richiesta del centrosinistra è confermata, sono disponibile a convocare l'Aula per il 14 o il 15 agosto". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, all'inizio della riunione dei capigruppo. "Spero non si tratti di una boutade", ha aggiunto riferendosi all'istanza di Pd, LeU e Progressisti sulla necessità di tenere la seduta dell'Assemblea prima di Ferragosto.

Al tavolo, nell'ufficio di presidenza nel palazzo del Consiglio di via Roma, con i capigruppo e il massimo rappresentante dell'Assemblea siedono anche il governatore Christian Solinas e la vice presidente Alessandra Zedda. La sollecitazione del centrosinistra risale a due giorni fa, quando è diventata ufficiale la crisi del governo Conte. "Che ne sarà delle promesse fatte a Solinas in tema di accantonamenti dal viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia e dalla ministra degli Affari regionali Erika Stefani?", avevano scritto le opposizione in una nota congiunta. "Pronto ad andare in Aula anche il 15 agosto", era stata la risposta del presidente della Regione. (ANSA).