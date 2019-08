Nandez, la mia testa sempre a Cagliari

Trattativa lunghissima. Ed ora Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che ha giocato le scorse settimane le ultime partite con il Boca Juniors, è davvero a Cagliari. "Vero - ha detto il giocatore in occasione della presentazione ufficiale, questa sera, alla Sardegna Arena - di questo trasferimento se ne sta parlando da tanto, ma la mia testa è sempre stata a Cagliari. Mi sto godendo i primi giorni qui, è davvero un bell'ambiente. Sono contento di essere in Sardegna".

Un giocatore conteso da diverse squadre. "Ho avuto altre richieste - ha spiegato - ma il progetto della società mi è piaciuto subito. L'obiettivo è la salvezza, ma la squadra è forte, perché non sognare? Dobbiamo anche essere ambiziosi. Vogliamo essere una squadra sempre difficile da affrontare". In Argentina ha parlato con De Rossi, il giocatore della Roma che ha attraversato l'Atlantico in direzione opposta. "Mi ha detto che stavo andando in un campionato molto competitivo e una città molto bella", ha raccontato.

Martedì 13 il primo allenamento con i compagni. Indosserà la maglia numero 18. "È stato il mio primo numero da quando avevo quattro anni - ha ricordato - Ed è stato anche il numero di maglia che ho indossato in Nazionale". Caratteristiche tecniche. "Non ho nessun problema a occupare qualsiasi posizione in mediana - ha chiarito - Nel Boca giocavo più interno, in nazionale più esterno. Gioco con molta grinta".

Andrea Cossu, l'ex trequartista che per conto della società lo ha osservato a Madrid nella finale di Coppa Libertadores, paragona Nandez a un altro uruguaiano che è stato a Cagliari, Nelson Abejon. "Sono rimasto impressionato - ha raccontato Cossu - ha giocato la partita da solo contro il River: grinta e temperamento sono le sue doti principale. Entrerà velocemente nel cuore dei tifosi del Cagliari". In sud America, prima di partire, ha parlato con un allenatore nel cuore dei supporter rossoblù, Tabarez, suo tecnico in Nazionale. "Mi ha raccomandato caldamente Cagliari - ha riferito - spero di fare bene come hanno fatto anche i grandi giocatori che sono stati in Sardegna". Dopo la conferenza stampa Nandez ha incontrato i tifosi: per lui grande entusiasmo.