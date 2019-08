Incendio Nuorese, in azione 4 Canadair

(ANSA) - NUORO, 12 AGO - Cinque elicotteri, più il Super Puma e quattro Canadair stanno cercando di arginare il gigantesco rogo scoppiato in località Tiddiriche a Bitti nel Nuorese. Le fiamme stanno devastando bosco e sughereta e, viste le alte temperature, sembrano difficili da arginare. I mezzi aerei stanno lanciando da ore bombe d'acqua sulla zona, mentre le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, uomini dell'agenzia Forestas e volontari lavorano per domare i vari fronti del fuoco ancora aperti. Sono invece già stati spenti gli incendi scoppiati nel pomeriggio a Orani e Nuoro. Anche in questo caso sono intervenuti i mezzi aerei.

Nel frattempo la protezione civile regionale ha prorogato anche per martedì 13 l'allerta per il pericolo incendi: bollino arancione.