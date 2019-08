Basket: via ufficiale per Dinamo Sassari

La stagione della Dinamo Sassari Banco di Sardegna è partita ufficialmente. Lunedì 12 i vicecampioni d'Italia hanno risposto alla convocazione della società: raduno in sede e visite mediche per tutti in vista del ritiro ad Aritzo, dove i biancoblù trascorreranno una settimana a partire da martedì 13 per poi trasferirsi nel consueto quartier generale estivo, il Geovillage di Olbia. La squadra sarà presentata ufficialmente dopo due settimane di lavoro a fari spenti. C'è un roster di dodici giocatori, con sette conferme e cinque nuovi arrivi, per il confermato coach Gianmarco Pozzecco e il suo staff, che resta in blocco a Sassari dopo l'entusiasmante stagione culminata con la vittoria della Fiba Europe Cup e con la finale scudetto persa contro l'Umana Reyer Venezia solo all'ultima sfida.

Il presidente Stefano Sardara e il general manager Federico Pasquini hanno deciso di affrontare due nuove scommesse: la conferma di sette giocatori è un piccolo record per il sodalizio di via Roma, ma è una novità assoluta anche la presenza di così tanti italiani: a Jack Devecchi, Marco Spissu, Achille Polonara, Stefano Gentile e Daniele Magro si aggiungono Michele Vitali, Lorenzo Buccarelli e Marco Maganza. Completano la rosa il canadese Dyshawn Pierre, alla terza stagione in biancoblù, il centro serbo Miro Bilan, che arriva dal campionato francese, il lungo americano Dwayne Evans, reduce dall'esperienza in Germania, e il play Curtis Jerrells, che ha chiuso dopo tre anni il suo rapporto con Milano.

Pozzecco, i suoi assistenti Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa e il preparatore Matteo Boccolini lavoreranno per oltre due settimane tra palestra, piscina e campo, mentre la prima amichevole è calendarizzata a Olbia per il 31 agosto, 24 ore dopo la presentazione a Sassari, nell'ormai tradizionale abbraccio con la città in piazza Santa Caterina.