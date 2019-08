Reddito: non riceve card e s'appella Cc

Ammessa al beneficio, da quasi cinque mesi aspettava di ricevere la tessera per utilizzare il denaro previsto dal reddito di cittadinanza, ma nonostante le lamentale all'ufficio postale e all'Inps non aveva ottenuto nulla. E' stato solo grazie ai carabinieri che la situazione si è sbloccata. Protagonista della vicenda, una disoccupata di 58 anni residente a Jerzu, in Ogliastra.

Tutto inizia ad aprile quando, dopo aver perfezionato senza problemi le pratiche amministrative per l'ammissione al reddito, la donna non riesce ad ottenere la tessera gialla delle Poste italiane. Tutti i suoi appelli agli uffici postali e all'Inps cadono nel vuoto. Accanto allo sconforto si aggiunge la beffa: il mancato ritiro del contate comporta una detrazione mensile pari al 20% dell'importo totale riconosciuto.

La donna decide quindi di rivolgersi ai carabinieri di Jerzu. I militari avviano gli accertamenti e dimostrano l'inadempienza di alcuni uffici locali delle Poste e dell'Inps: così, nel giro di poche settimane, risolvono il problema. Sono stati loro stessi nei giorni scorsi a consegnarle la tessera per riscuotere il denaro.