Musica indie in crociera, tappa Cagliari

Belle and Sebastian, Teenage Fanclub, Mogway, Buzzcocks e tanti altri a Cagliari, ma per i fan sardi delle chitarre indie c'è solo da mordersi le dita: le band suonano solo sulla nave che ha fatto tappa nel porto del capoluogo per il Boaty weekender, la crociera musicale a suon di concerti partita l'8 agosto da Barcellona e che, dopo l'approdo in Sardegna, tornerà in Spagna il 12 agosto.

Anche gli artisti - gli organizzatori sono i Belle and Sebastian - in giro per la città. Musicisti e appassionati hanno trascorso a Cagliati circa dieci ore. Pubblico e band più o meno tra i venti e i cinquanta anni, molto incuriositi dai luoghi di cultura: hanno visitato soprattutto il Museo archeologico e l'Anfiteatro romano. Ma hanno voluto respirare anche l'aria buona dell'Orto botanico e aggirarsi tra i banconi della frutta e del pesce del mercato di San Benedetto.

Naturalmente c'è chi si è fatto riprendere, con la birra in mano, a mollo alla prima fermata del Poetto: un'immagine per fare schiattare d'invidia gli amici in Scozia. Stasera sul palco Buzzcocks, Yo La Tengo e Belle and Sebastian. Ma la nave sarà già al largo destinazione Spagna: sarà solo per i circa duemila passeggeri a bordo.