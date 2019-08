Stop a balneazione a Pittulongu

(ANSA) - OLBIA, 9 AGO - Stop ai bagni in mare sul litorale di Pittulongu, a Olbia, in un tratto di quasi quattro chilometri.

In piane stagione estiva il sindaco Settimo Nizzi ha emesso un'ordinanza di divieto di balneazione a seguito di una comunicazione dell'Arpas che ha rilevato parametri fuori norma relativi a batteri fecali quali Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali.