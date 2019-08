Cagliari: ufficiale acquisto di Nandez

"Bienvenido, Nandez!" Così il Cagliari annuncia dal suo sito l'acquisto a titolo definitivo dal Boca Juniors del centrocampista uruguaiano. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2024. Nato a Punta del Este il 28 dicembre 1995, Nandez è cresciuto nelle fila del Penarol e ha esordito nella massima serie uruguaiana a soli 18 anni.

In quattro stagioni ha conquistato due volte il titolo nazionale, totalizzando 87 presenze e otto reti. Nel 2017 è arrivato al Boca Juniors: con i Bosteros ha vinto da protagonista il campionato argentino nel 2017-18 ed è arrivato in finale di Copa Libertadores. Lo scorso maggio ha alzato la Supercopa Argentina. In Nazionale ha già collezionato 27 gare: ha preso parte ai Mondiali di Russia 2018 ed è sceso in campo in tutte le partite che hanno visto impegnata la Celeste guidata da Oscar Washington Tabarez. Per il Cagliari una spesa di circa 18 milioni: è l'acquisto più costoso della storia del club rossoblù.

LA FIRMA IN PIENA NOTTE, TWEET DI GIULINI - Il giocatore e il presidente che si stringono la mano davanti a un librone, una penna e una maglia rossoblù. È lo scenario della firma del contratto da parte del nuovo acquisto del Cagliari, l'uruguayano Nandez, nella foto postata su Twitter dal numero uno della società, Tommaso Giulini. Il massimo dirigente scrive anche posto, quartiere Castello, e ora, le 2,30. Il lungo tira e molla per l'acquisto più costoso della storia del club rossoblù si è concluso in piena notte in un noto locale del quartiere storico più alto della città davanti alle mura che sovrastano i rioni di Marina e Stampace. Per Nandez anche un omaggio: un video di benvenuto in spagnolo nel quale si parla della città, ma anche dei tanti uruguayani della storia del Cagliari da 30 anni a questa parte, da Tabarez a Lopez, passando per Francescoli, O'Neill e Fonseca.