Cagliari: Nandez ha firmato alle 2,30

(ANSA) - CAGLIARI, 9 AGO - Il giocatore e il presidente che si stringono la mano davanti a un librone, una penna e una maglia rossoblù. È lo scenario della firma del contratto da parte del nuovo acquisto del Cagliari, l'uruguayano Nahitan Nandez, nella foto postata su Twitter dal numero uno della società, Tommaso Giulini. Il massimo dirigente scrive anche posto, quartiere Castello, e ora, le 2,30. Il lungo tira e molla per l'acquisto più costoso della storia del club rossoblù si è concluso in piena notte in un noto locale del quartiere storico più alto della città davanti alle mura che sovrastano i rioni di Marina e Stampace. Per Nandez anche un omaggio: un video di benvenuto in spagnolo nel quale si parla della città, ma anche dei tanti uruguayani della storia del Cagliari da 30 anni a questa parte, da Tabarez a Lopez, passando per Francescoli, O'Neill e Fonseca.