Malore al mare, muore Saccomanni

Il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni, 76 anni, è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni già direttore generale in Banca d'Italia era entrato nel board dell'istituto di credito nel novembre del 2017.

Si è sentito male intorno alle 13 e si è accasciato sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura, e all'albergo in cui era ospite. Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto, Saccomanni era steso sugli scogli, già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'arrivo dell'elicottero del 118.