Due sarde a Notte Oscar dei matrimoni

(ANSA) - CAGLIARI, 8 AUG - Due manager sarde alla Notte degli Oscar dei matrimoni italiani. Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari dell'azienda cagliaritana Oggi Sposi & Exclusive Wedding, sono state confermate uniche referenti sarde all'Italian Weddings Awards 2019, il concorso che premia i migliori professionisti italiani dell'organizzazione delle nozze.

Un settore che cresce. E che porta anche turisti: gli scenari sardi, dal mare ai nuraghi, sono molto apprezzati in tutto il mondo. "Da oltre 10 anni valorizziamo il nostro splendido territorio attraverso il Destination Wedding", dichiarano le due event manager, "per questo siamo state scelte per rappresentare la Sardegna, una riconferma dopo il successo dell'anno scorso.

Siamo liete e orgogliose di portare il nome della nostra terra, assieme alla sua unicità ed esclusività, nel mondo, contribuendo così alla sua crescita in sinergia e collaborazione con le più grandi eccellenze della Wedding industry".

Le manager sarde si occuperanno della creazione e realizzazione, alla fine del contest, dell'evento di gala che si terrà a Cagliari a metà novembre (la data non è stata ancora stabilita e la sede dell'evento è ancora segreta) e che ospiterà l'incoronazione dei vincitori per ogni categoria in gara (verrà premiato chi si è distinto per creatività, unicità e professionalità).

I finalisti della special night di Cagliari saranno poi ammessi alla fase nazionale che si terrà il 30 di novembre alla Reggia di Venaria in Piemonte. (ANSA).