Strade: riapre il Lungosaline a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 7 AGO - Venerdì 9 agosto il lungosaline di viale Colombo a Quartu sarà riaperto al traffico. Il via libera arriva grazie all'ordinanza del sindaco Stefano Delunas che ridà accesso alle auto nel tratto di una delle principali vie d'accesso alla città.

La notizia giunge al termine di un'approfondita campagna di indagini, completa di prove dinamiche, da parte della società incaricata, spin off dell'Università di Cagliari, secondo la quale il ponte è parzialmente utilizzabile con dovute prescrizioni, anche durante l'esecuzione della prima parte dei lavori.

Nello scorso mese di febbraio, in seguito alle indagini strumentali sulla struttura e alla relativa relazione tecnica presentata dall'Ente Parco di Molentargius al Comune, sul lungosaline era stato vietato il transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali. Successivamente, a maggio, a causa del distacco di alcuni strati laterali e al successivo sopralluogo dei Vigili del fuoco che avevano evidenziato l'effettivo stato di degrado del ponte, a tutela della pubblica incolumità il primo cittadino aveva disposto l'immediata chiusura totale al traffico veicolare.

"I riscontri hanno certificato la necessità di un intervento ma allo stesso tempo consentono un'immediata riapertura del ponte, seppure con le opportune limitazioni - spiega professor Fausto Mistretta - questo monitoraggio infatti ci dà garanzie per i prossimi due mesi. Il traffico può essere consentito ai mezzi di portata inferiore ai 35 quintali, ma i veicoli dovranno limitare la velocità a 30 km/h e il transito sarà permesso solo su due corsie da 2,75 metri ciascuna, una per senso di marcia.

Limitazioni che dovranno essere tassativamente fatte rispettare, anche con la messa in opera di dissuasori, incanalamenti e dossi adeguati". (ANSA).