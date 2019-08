Precampionato Dinamo, c'è anche Maganza

Il pivot Marco Maganza si aggrega al roster Dinamo per il precampionato. Il centro friulano, 28 anni, 2 metri e 5 di altezza per 110 kg, dovrà convincere coach Pozzecco e la società a confermarlo per tutta la stagione.

Maganza è definito dallo staff biancoblu come un "lungo con conoscenza del gioco, sa usare bene il corpo all'interno dell'area ed è un elemento di squadra con impatto a rimbalzo, sia in attacco sia in difesa".

Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Udine, dal 2007 al 2010 ha giocato nel club friulano per poi passare al Basket Brescia (2010-2011) e successivamente a Trieste (2011-2012) e Recanati (2012-2013). Nella stagione 2013-2014 ha fatto parte del roster dell'Olimpia Matera e poi di Imola (2014-2015) e Falconara Basket (2015-2016). La sua carriera cestistica è continuata con le maglie dell'Aurora Jesi e della Scaligera Verona, dove ha giocato tra il 2016 e il 2018. Nel 2007 ha fatto parte nella Nazionale Under 16 e nel 2009 di quella Under 18.