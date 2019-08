Noleggio abusivo, sequestro a Marinella

Noleggiava canoe, acquascooter, barche a vela e tavole da surf, occupando 80 metri quadri della spiaggia di Marinella, vicino a Porto Rotondo. Tutto questo senza avere la minima autorizzazione. Un imprenditore è stato sanzionato con una multa da 1.032 euro e l'arenile è stato liberato dai militari della Guardia costiera di Golfo Aranci.

Gli uomini delegazione di spiaggia di Porto Rotondo hanno verificato che la scuola di vela oltre a non avere le autorizzazioni per esercitare, non possedeva neanche le concessioni demaniali per occupare la spiaggia, dove erano riposti 22 tra surf vele e canoe. Oltre alla scuola abusiva, sempre a Marinella, la Guardia costiera ha scoperto una recinzione con 10 pali di legno alti 2 metri conficcati nella sabbia, legati fra loro con 15 metri di sagola a delimitare una ampia porzione di spiaggia, di cui 3 metri ricadevano sul demanio pubblico, e 7 entro la fascia di rispetto di 30 metri.

La recinzione impediva il libero accesso dei bagnanti ed è stata montata durante la notte, lontano da sguardi indiscreti. I militari stanno indagando per individuare i responsabili, e nel frattempo hanno smontato e sequestrato le attrezzature usate per la recinzione.