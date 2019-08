Nainggolan "Inter? Decisione loro"

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - "Hanno preso loro la decisione, e io l'accetto. Ma adesso tocca a me dimostrare che si sono sbagliati". Così Radja Nainggolan, nella sua prima uscita ufficiale da giocatore del Cagliari, parla dell'Inter, squadra che non lo ha confermato dopo solo un anno. "Sono cose che succedono nel calcio - ha detto - succede a tanti giocatori, penso a Dybala. Noi avevamo raggiunto il nostro obiettivo con la Champions, poi sta ad altri tirare le somme. Hanno scelto così, altro non si può dire. Ma io sono contento e carico per essere a Cagliari". A Milano il centrocampista belga ha incrociato l'ex rossoblù Nicolò Barella: "Lo conoscevo già - ha detto - ma in questi giorni l'ho aiutato ad ambientarsi. E' fortissimo e può ancora crescere".