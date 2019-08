Nainggolan a Cagliari,sono contentissimo

(ANSA) - CAGLIARI, 3 AGO - Travolto dall'affetto dei tifosi - erano almeno in 300 all'aeroporto di Cagliari - Radja Nainggolan è sbarcato questo pomeriggio dall'aereo proveniente da Malpensa. "Sono contentissimo di essere tornato, guardate la folla, che bell'entusiasmo", le prime parole del centrocampista belga in aeroporto. "Avevo sempre pensato di tornare in futuro a Cagliari, magari non pensavo che questo momento sarebbe arrivato quest'anno - ha aggiunto -, diciamo che ho anticipato ma sono contento uguale. Avevo anche altre possibilità, ho sentito altri allenatori però è stato giusto venire qua, ho anche motivazioni extra calcistiche. Ringrazio il presidente Giulini che mi ha convinto subito, ha fatto delle promesse e le ha mantenute. E' stato facile trovare un accordo. Ora vediamo di fare bene sul campo". Per il Ninja oggi c'è subito un allenamento ad Asseminello e lunedì le visite mediche prima dell'ufficializzazione del suo passaggio in prestito dall'Inter.