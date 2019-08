Cagliari vince 1-0 amichevole a Friburgo

Vittoria del Cagliari per 1-0 nella prima delle due amichevoli di questo pomeriggio in Germania contro il Friburgo, squadra che milita nella Bundesliga.

Nel match delle 14.30, Maran ha schierato quella che al momento potrebbe essere la squadra tipo in attesa che Nainggolan - arrivato proprio oggi a Cagliari - si allinei ai compagni. Dopo un primo tempo fatto più di rischi che di pericoli creati, i rossoblù si sono risvegliati nella ripresa. La formazione di Maran è andata a segno al 12' grazie a una bella azione in verticale partita da Rog e passata tra i piedi di Birsa. Bello l'assist dello sloveno con Joao Pedro tutto solo davanti al portiere: sicuro e vincente il tocco del brasiliano.

Finale un po' teso con Oliva ammonito. Nel primo tempo il cartellino giallo era stato invece tirato fuori per Maran: troppe proteste.

Cagliari sconfitto 4-1 nella seconda amichevole in Germania contro il Friburgo, formazione che milita nella Bundesliga. Maran ha schierato il resto della nutrita rosa.

Schieramento con la difesa a tre. Non solo seconde linee, ma anche tanti giocatori che sperano in qualcosa di più. Ad esempio Cerri: al 5' l'ex Perugia ha portato in vantaggio il Cagliari dopo un disimpegno allegro di portiere e difesa avversaria. Al 16', però, il Friburgo ha segnato il suo primo gol del pomeriggio con Holer. Al 20' palo di Koch, poi raddoppio di Holder al 25' e rete del 3-1 di Koch al 27'.

Nella ripresa, al 14', il poker di Schlotterbeck.