Nuova area sosta camper, Tempio premiata

C'è anche Tempio Pausania tra i quattro comuni vincitori del bando "I Comuni del Turismo in Libertà" 2019, indetto dall'Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con Anci, Federterme, Federparchi, FEE e, da quest'anno, Touring Club Italiano. Gli altri sono Cesenatico (Fc), Castiglion Fiorentino (Ar) e Casciana Terme Lari (Pi). Queste realtà che si sono aggiudicate l'ambito premio di 20.000 euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da Apc per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali.

Tempio, oltre al prospetto per l'area di sosta, ha presentato anche un piano attrattivo tra le valli che la circondano, i monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura. Quest'anno l'iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando "I Comuni del Turismo in Libertà 2019" avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia avverrà sabato 21 settembre.