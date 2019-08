Calcio: Nainggolan vicino al Cagliari

Radja Nainggolan è sempre più vicino al Cagliari: il centrocampista belga, ormai separato in casa nell'Inter, vuole tornare in rossoblù ed è atteso nel capoluogo sardo già in serata. Dopo le voci su un clamoroso ritorno nella squadra che lo ha fatto esordire in Serie A, ora le trattative tra Inter e Cagliari stanno diventando una cosa seria. Complicate sì, ma inevitabili. La decisione di Nainggolan sarebbe dettata da motivi strettamente personali. Prima il cuore e la serenità della famiglia (la moglie è sarda e di recente ha comunicato sui social di avere una grave malattia), poi il resto. E proprio sul resto - la questione economica - si sta lavorando in queste ore. Sembra una missione quasi impossibile per il calcio di oggi: conciliare l'ingaggio da Inter (4,5 milioni l'anno) con il budget che il Cagliari si può permettere per i suoi giocatori. Trovare una soluzione non è facile, ma sembra ormai l'unica strada. Il Cagliari, con il suo Ninja, si ritroverebbe con un centrocampo da Uefa: ha perso Barella, ma il club rossoblù ha già preso Rog dal Napoli e sta prendendo Nandez, che ieri in Coppa Libertadores ha giocato la sua ultima partita nel Boca Juniors ed è stato salutato da un'autentica ovazione dal pubblico della Bombonera. Ora bisogna capire se l'eventuale arrivo di Nainggolan possa avere qualche riflesso sulle trattative per portare in Sardegna il centrocampista uruguaiano. Nainggolan, che lo scorso anno ha firmato un contratto con l'Inter sino al 2022, arriverebbe con la formula del prestito.