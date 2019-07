Tour Laura Biagio, Cagliari ultima tappa

Attesissimo dai fan l'imponente show "Laura Biagio Stadi 2019" approda l'1 agosto a Cagliari. Tutto è pronto alla Fiera per il mega concerto, ultima tappa della tournée italiana del duo Laura Pausini-Biagio Antonacci. Tre ore di live tra classici, brani recenti e inediti duetti.Con una scaletta che si apre con "Un'emergenza d'amore" e "Liberatemi", cantate da Laura Pausini - assente dai palchi sardi dal 2009 - e Biagio Antonacci su un mega palco e davanti ad un gioco di schermi mobili.

Doppio finale, prima con il loro primo singolo ufficiale "In questa nostra casa nuova" e poi con la storica "Tra te e il mare" scritta da Biagio per Laura. I due artisti, icone della musica pop, uniti da anni di profonda amicizia e stima, alternano momenti in cui fondono le loro voci ad abbracci, scenografie per creare intimità con i fan e coreografie disegnate su misura per loro da Luca Tommassini, direttore artistico del tour. I cancelli saranno aperti al pubblico dalle 16.

Sul palco con Laura e Biagio, la band formata dal direttore musicale per Laura Pausini Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale per Biagio Antonacci (insieme a Stefano De Maio) Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere).

Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D'Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini. Le coreografie sono di Filippo Ranaldi. Organizzano Friends & Partner e Insula Events.