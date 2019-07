Sgominata gang della droga, 15 arresti

Ci sono anche un poliziotto in servizio al commissariato di Alghero e un noto imprenditore della nautica tra le 15 persone arrestate questa mattina - dieci in carcere e cinque ai domiciliari - al termine dell'operazione "Rewind", condotta dagli uomini del commissariato algherese. In manette Pasqualino Dimaio, agente di 54 anni, accusato di avere rapporti molto stretti con Corrado Usai, 56 anni, algherese, titolare di un rimessaggio nautico. Secondo la Procura Dimaio avrebbe avvisato Usai - già finito in passato nei guai per vicende connesse alla droga - dell'imminente svolta di un'indagine partita nel 2016 quando era stato fermato al porto di Porto Torres un carico con 4 chili di cocaina. L'indagine, coordinata dalla dirigente Claudia Gallo sotto la supervisione del procuratore di Sassari, Gianni Caria, è stata denominata "Rewind" perché due delle figure chiave su cui ruota l'attività investigativa erano già finiti nei guai per un'analoga operazione.