Rogo a Usellus domato con l'elicottero

(ANSA) - ORISTANO, 31 LUG - L'intervento dell'elicottero Ecureuil 350 B3 decollato dalla Base di Fenosu del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione ha permesso di domare un incendio che si era sviluppato nelle campagne di Usellus (Oristano). Alimentato dal vento il rogo rischiava di estendersi in modo incontrollabile. L'allarme è scattato poco prima delle 12. L'elicottero è giunto meno di un'ora dopo sul posto dove già operavano le squadre a terra del Corpo forestale e di Forestas e ha dato un contributo decisivo per spegnere le fiamme. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti sulla natura colposa o dolosa dell'incendio e la verifica dell'area interessata.