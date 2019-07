Rogo Nuorese, Canadair bloccati da vento

Proseguono le operazioni dei mezzi aerei per spegnere definitivamente il vasto incendio divampato ieri notte nella frazione di Murtas Altas, in territorio di Siniscola (Nuoro), vicino alla Statale 131. Sul posto sono appena giunti due Canadair e il Super Puma (l'elicottero pesante del Corpo forestale), a sostegno dei due elicotteri della flotta regionale già decollati dal primo mattino dalle basi di Anela e Farcana. A causa del forte vento di ponente che ha reso impossibile l'operatività dei mezzi aerei fino a poco fa, la situazione è stata contenuta dai numerosi mezzi a terra del Corpo forestale, dell'agenzia Forestas e dei Vigili del Fuoco, tantissimi anche i volontari sul posto. L'incendio è in fase di contenimento ma sono diversi ancora i fronti attivi che l'imponente macchina antincendio sta cercando di spegnere.