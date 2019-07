Scontro tra auto e Tir, gravi 2 giovani

Cinque ragazzi sono rimasti feriti, due in maniera grave, all'alba di oggi in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale che collega Sassari e Olbia, all'altezza del bivio per Monti. I cinque giovani viaggiavano a bordo di una Opel Corsa in direzione Sassari e, pare per un'invasione di corsia, si è schiantata frontalmente contro un Tir che procedeva in direzione opposta.

L'auto è rimasta incastrata fra l'autoarticolato e il guard rail ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i ragazzi intrappolati nell'utilitaria. Due di loro sono in condizioni disperate: uno è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro, e l'altro è ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari. Gli altri tre, anche loro in gravi condizioni man non in pericolo di morte, sono ricoverati all'ospedale di Olbia.