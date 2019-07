Rogo ex fabbrica, allerta a P.Torres

L'incendio scoppiato all'alba nella zona industriale di Porto Torres, in un deposito di rifiuti speciale della È Ambiente e nell'adiacente stabilimento di produzione vernici ex Inversol, è domato. I vigili del fuoco, arrivati da Sassari con sette squadre più il gruppo Nucleare - biologico - chimico - radiologico (Nbcr) e l'Unità di comando locale, stanno completando le operazioni di spegnimento - che vanno avanti ormai circa sei ore - al termine delle quali potranno essere avviate le verifiche per risalire all'origine del rogo che ha rischiato di avvelenare l'aria nell'intera zona di Porto Torres, con una nube densa che si è levata dalle fiamme. Dai primi rilievi effettuati dall'Arpas, i parametri delle eventuali sostanze inquinanti nell'aria risultano tutti entro i limiti stabiliti per legge, quindi per il momento il rischio di contaminazione da gas tossici sembra scongiurato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e quelli del Nucleo operativo ecologico di Sassari che stanno svolgendo gli accertamenti del caso e che invieranno una dettagliata relazione alla Procura della Repubblica. Sarà poi il magistrato a decidere se ci sono gli estremi per avviare un procedimento che stabilisca eventuali responsabilità. Alle operazioni sul posto hanno collaborato anche gli uomini del Corpo forestale, i barracelli, gli agenti della Polizia locale, il 118 e il personale della Protezione civile, coordinato dal Centro operativo del Comune di Porto Torres. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina poco prima dell'alba nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) da dove si leva un'alta colonna di fumo nero e denso. Le fiamme sono divampate nell'ex stabilimento Inversol, che fino a poco tempo fa produceva vernici, e nell'impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali della ditta "È Ambiente". Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Per il momento non si registrano feriti, ma è alto il pericolo di inquinamento dai gas tossici che si sono sprigionati nella zona industriale e che potrebbero raggiungere il centro abitato di Porto Torres.

SINDACO WHEELER, NON USCITE DI CASA. Il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, ha lanciato un avviso via Facebook e sul sito istituzionale del Comune chiedendo ai cittadini di non avvicinarsi alla zona industriale dove si è sviluppato l'incendio che da questa mattina sta interessando una ex fabbrica di vernici e un deposito di rifiuti industriali. "Evitare di uscire di casa salvo casi eccezionali, chiudere le finestre delle abitazioni in modo tale da impedire l'ingresso di fumo", ha scritto. Per motivi di sicurezza le forze dell'ordine stanno procedendo allo sgombero del cantiere della ditta Ambiente 2.0 adiacente ai capannoni ex Inversol ed È Ambiente, dove è scoppiato l'incendio. Tutti i mezzi saranno trasferiti nell'area dell'Ecocentro comunale di via Fontana vecchia. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, polizia e carabinieri, stanno operando gli agenti della polizia locale, i barracelli e il personale della Protezione civile, sotto il coordinamento del Centro comunale operativo di Porto Torres.