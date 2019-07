Turismo slow, vetrina web per Ulassai

Turismo, arte, cultura e sport trovano un unico comune denominatore nel nuovo portale ulassaiturismo.it, il portale dedicato alle attrazioni di Ulassai, centro montano dell'Ogliastra. L'obiettivo del progetto, sposato dall'amministrazione comunale, è intercettare i target turistici "core" (turismo outdoor, slow, alternativo) e allargare il bacino dei possibili visitatori grazie alle potenzialità del web e dei social network. Conosciuto per i percorsi naturalistici ai piedi dei massicci calcarei denominati "Tacchi", Ulassai offre infatti diverse attività per gli amanti del trekking o arrampicata sportiva. Ma non solo. Così le diverse anime di Ulassai trovano in questo portale una nuova forma di valorizzazione: le bellezze naturali e le attrazioni turistiche, gli eventi legati alle tradizioni culturali, lo sport all'aria aperta, l'arte che richiama l'attività creativa dell'artista Maria Lai e la Stazione dell'Arte, la storia che si riscontra ovunque nel Museo a cielo aperto di Ulassai.

"Da alcuni anni il paese di Ulassai porta avanti un progetto organico di crescita che integra ambiente, arte, cultura e turismo - dice il sindaco Gian Luigi Serra - L'amministrazione ha ritenuto fondamentale riunire e promuovere il territorio rivolgendosi ad un team di professionisti del settore. Con un'offerta turistica di qualità e tramite un utilizzo consapevole dei nuovi media della comunicazione, un piccolo borgo concentrato di eccellenze come Ulassai, può diventare un 'microbrand globale': l'unicità dei prodotti e dei servizi, il territorio, le storie e i sentimenti sono infatti le nuove variabili che oggi orientano sempre più le scelte di chi viaggia", conclude.