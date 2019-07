Spiagge Quartu diventano smoke free

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - Da giovedì 1 agosto anche le spiagge di Quartu Sant'Elena diventano smoke free. Entrano infatti in vigore le regole contenute nell'ordinanza antifumo firmata dal sindaco Stefano Delunas e che prevede sanzioni fino a 500 euro per chi getta mozziconi al suolo o in mare.

In particolare è vietato il fumo negli otto metri prospicienti la battigia. Inoltre è proibito l'abbandono dei mozziconi delle sigarette e dei sigari, sia nell'arenile che in acqua. Proprio per raccogliere gli stessi e altri scarti di tabacco sarà infatti obbligatorio munirsi di appositi contenitori con chiusura ermetica. Potranno infatti fumare solo coloro che si doteranno di questi raccoglitori.

"I rifiuti provenienti dalle sigarette costituiscono materiale non facilmente biodegradabile e con le loro sostanze tossiche causano danni gravissimi agli ecosistemi - spiega il sindaco -. Era pertanto fondamentale intervenire subito, anche affinché tutti i frequentatori delle nostre spiagge possano fruire degli spazi urbani". Non solo. "Le nuove misure comportamentali guardano anche al futuro, sono un cambiamento a favore della qualità della vita che deve iniziare dalle piccole azioni quotidiane", conclude il primo cittadino.

"L'utilizzo non corretto del tabacco può avere gravi ripercussioni sulla collettività per gli effetti nocivi che comporta non solo sugli stessi fumatori, ma anche e soprattutto sui non fumatori, che meritano ancora più tutela proprio perché per loro non si tratta di una scelta - spiega l'assessora all'Ambiente Tiziana Terrana -. Inoltre non vanno dimenticati i danni sull'ambiente derivanti dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti legati al fumo, sia a breve che a lungo termine.

Servivano quindi misure idonee per tutelare la salute pubblica.

Ricordo peraltro che già l'anno scorso avevamo organizzato una giornata dedicata all'educazione ambientale al mare, con la distribuzione dei posacenere in spiaggia. Intendiamo ripeterla anche quest'anno".(ANSA).