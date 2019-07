Crisi porto canale, Sos dei lavoratori

Un grande Sos "umano" in piazza, davanti alla Prefettura di Cagliari, con i dipendenti della Cict schierati in modo da formare le lettere del messaggio alle istituzioni.

È l'ennesimo grido d'allarme per il porto canale di Cagliari lanciato dai dipendenti della Cict, principale terminalista del traffico container nello scalo di Macchiareddu, oggi con un sit-in in occasione dello sciopero nazionale dei trasporti.

Una corsa contro il tempo: per duecentodieci addetti è scattata dalle settimane scorse la procedura di licenziamento.

Anche ieri i lavoratori del porto hanno marciato in via Roma e hanno effettuato un presidio davanti al Consiglio regionale.

L'obiettivo è quello dell'istituzione di un tavolo ministeriale. E per questo lavoratori e sindacati - Cgil, Cisl e Uil (ieri in piazza c'era anche l'Usb) - chiedono l'appoggio delle istituzioni, Regione in primis.