Auto contro moto a Stintino, muore turista spagnolo

Un motociclista spagnolo di 42 anni, John Egurrola Zarraga, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato ieri notte intorno alle 22, sulla strada che collega Porto Torres con Stintino. Lo scontro è avvenuto un paio di chilometri dopo la rotatoria della "Strada dei due mari". Secondo la ricostruzione della Polstrada l'uomo era alla guida di una moto Bmw 650, viaggiava in direzione Stintino e si apprestava a svoltare verso La Corte, quando gli è piombata addosso una Golf che procedeva nel senso opposto. Il 42enne è stato sbalzato dalla moto e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con i vigili del fuoco, per salvargli la vita. Si tratta del sesto morto sulle strade sarde nella giornata di ieri.

Quattro decessi solo a Cagliari e hinterland, un uomo di circa 50 anni ha perso la vita all'incrocio tra via Cinquini e via Stampante. Era a bordo della sua monovolume che, per cause non accertate, forse dopo una uscita di strada si è ribaltata. Le altre due vittime sono Giorgio Perra, 42 anni, e Felice Lianas, 47 anni. Il primo è morto in un incidente avvenuto nel capoluogo. Perra, che si trovava agli arresti domiciliari a Quartu, era a bordo di un'Alfa 166, ha incrociato una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. Visti i militari, è fuggito, percorrendo a folle velocità viale Marconi. Raggiunta piazza San Benedetto ha urtato la base di cemento della rotatoria, la vettura si è ribaltata più volte, ed è finita contro uno dei palazzi. Il conducente è morto sul colpo. Lianas, invece, era in sella a uno scooter, quando ha tentato la fuga prima dello schianto. Altra vittima a Selargius. In uno scontro tra una Smart e una Fiat Panda ha perso la vita un 18enne, mentre è rimasto ferito un uomo di 53 anni. L'incidente è avvenuto in via delle Azalee, all'incrocio con via Nenni.

Infine un incidente stradale mortale sulla Statale 131 dcn all'altezza di Sedilo: morto un imprenditore cagliaritano, Guido Renes, di 49 anni. La sua C3 ha urtato contro un cordolo di cemento sulla cunetta, finendo la sua corsa contro un albero.