Scontro tra auto a Selargius,muore 18enne

Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Dopo i due incidenti mortali avvenuti durante la notte a Cagliari e Settimo San Pietro, e quello di ieri sera a Sedilo, nella tarda mattinata a Selargius si registra un'altra vittima.

In uno scontro tra una Smart e una Fiat Panda ha perso la vita un 18enne, mentre è rimasto ferito un uomo di 53 anni.

L'incidente è avvenuto in via delle Azalee, all'incrocio con via Nenni. Per cause non ancora accertate, la Smart con a bordo il 53enne e il 18enne si è scontrata con una Fiat Panda. A causa dell'impatto la piccola utilitaria si è ribaltata, schiacciando gli occupanti.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale di Selargius. Purtroppo per il 18enne non c'è stato nulla da fare. Il 53enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità.