Tentata rapina a direttore Conad Oliena

Tentata rapina, questa mattina ad Oliena, ai danni del direttore del supermercato Conad che si stava recando nella locale filiale del Banco di Sardegna per effettuare un versamento.

L'uomo è stato aggredito da alcuni malviventi poco prima che riuscisse ad entrare nell'istituto di credito. La rapina è fallita per la pronta reazione del direttore del supermercato che ha ingaggiato una colluttazione con i malviventi, i quali hanno colpito la vittima al capo col calcio di una pistola ma poi sono fuggiti.

Scattato subito l'allarme, sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione locale che ora stanno dando la caccia ai rapinatori.

L'imprenditore invece è stato soccorso dai medici del 118 e portato all'ospedale San Francesco di Nuoro per le medicazioni.