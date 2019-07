Nuova allerta incendi in Sardegna: per tutta la giornata di oggi bollino "arancione" nel Campidano di Cagliari e nel Nuorese. Le condizioni climatiche che stanno caratterizzando l'Isola, hanno portato la Protezione Civile a diramare un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio: "Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto - è spiegato sul Bollettino - l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".