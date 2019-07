A Cagliari reliquie di Santa Bernadette

(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Centinaia di fedeli anche a Cagliari per le reliquie di Santa Bernadette Soubirous.

Il tour in Italia è stato organizzato in occasione dei 175 anni dalla nascita e dei 140 dalla morte della pastorella di Lourdes, e ad un secolo e mezzo dalle apparizioni della Madonna.

Le spoglie sono state ospitate nella chiesa di Sant'Anna, rimasta aperta tutta la scorsa notte. Nel primo pomeriggio, di fronte a decine di fedeli e all'arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio, l'addio al capoluogo: le reliquie saranno imbarcate sulla nave in partenza da Olbia, dirette a Savona, prossima tappa del lungo tour italiano. (ANSA).