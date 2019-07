Ritorna il Master&Back e arriva il Best

Allungamento della stagione turistica, Master and back e Best. Ecco le tre misure a valere sul fondo sociale europeo presentate oggi dall'assessora del Lavoro Alessandra Zedda con il presidente della Giunta Christian Solinas. La prima riguarda il turismo, ovvero la garanzia delle assunzioni nei mesi di spalla, da marzo a dicembre, la seconda già conosciuta ma con un supplemento di attenzione superiore rivolta al Back, cioè all'autoimpresa e alle competenze e capacità che i ragazzi acquisiranno nei master di altissimo livello in università italiane e non; il Best, un programma molto specializzato con borse di studio da 35mila euro da spendere nella Silicon Valley, negli Stati Uniti.

Sulla prima misura sono stanziati sei milioni di euro, l'intervento mira a ridurre i costi di esercizio delle strutture alberghiere ed extralberghiere favorendo impieghi duraturi agli addetti del settore. I lavoratori devono essere residenti in Sardegna o in possesso di permesso di soggiorno. La pubblicazione dell'avviso è prevista nei prossimi 15 giorni. Il Master and Back 2019 è finanziato con 5,5 milioni e possono fare domanda giovani laureati con meno di 36 anni di età residenti in Sardegna da almeno dieci anni. Possibile inoltrare la domanda nel periodo da luglio a settembre e da ottobre a gennaio. L'avviso è già online.

Il Best infine finanzia cinque borse da 35mila euro per studenti residenti in Sardegna, under 35, e che avranno la possibilità di frequentare corsi intensivi per 24 settimane a San Francisco. E' il primo programma di questo tipo avviato in Italia in partnership con Invitalia e Fulbright.