Incendi, intesa Regione-Vigili del fuoco

È stata firmata a Cagliari, in Prefettura, la convenzione per la collaborazione dei Vigili del Fuoco nella Campagna estiva antincendi. A firmare il protocollo che consente l'impegno degli uomini e sei mezzi dello Stato nella campagna di prevenzione e sicurezza contro i roghi sono stati il Prefetto cagliaritano, Bruno Corda, assieme all'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, il direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Massimiliano Gaddini, il numero uno della Protezione Civile sarda, Federico Ferrarese Ceruti, oltre ai vertici della Forestale, col direttore Antonio Casula. La convenzione definisce - punto per punto - le procedure operative per la collaborazione interforze durante la campagna antincendio, scandendo i ruoli e i compiti nelle strategie di spegnimento anche degli incendi più vasti, dove ad esempio serve l'impiego della flotta aerea.

"La Regione - ha spiegato il prefetto Corda - investe ancora una volta un'importante somma che andrà a vantaggio della retribuzione del personale e al potenziamento dei mezzi. Oltre al piano regionale le quattro prefetture storiche hanno predisposto e diffido il piano antincendio sull'attività di preallarme, quando cioè si verificano delle condizioni climatiche che rendano necessaria particolare attenzione. Oltre al piano in caso di eventi gravi per l'incolumità delle persone". Con la convenzione vengono dunque disposte le procedure che fanno capo anche alla Protezione civile che avrà il compito di coordinamento in caso di eventi gravissimi, come ad esempio gli incendi boschivi che in questi giorni hanno flagellato l'Ogliastra. "Questa è l'occasione per ringraziare prima di tutto la Prefettura e i vigili del fuoco per quello che hanno fatto fino ad ora e che faranno d'ora in poi - ha affermato l'assessore Lampis - un rapporto che si rafforza anche grazie a questa convenzione".