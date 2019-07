Sassari, due assessori dall'Università

Sono i docenti universitari Antonella Lugliè e Gabriele Mulas i primi due assessori della nuova Giunta comunale di Sassari. Il sindaco Nanni Campus li ha presentati in anteprima a Palazzo Ducale, affiancato dal rettore dell'Università di Sassari, Massimo Carpinelli e dai due neo assessori. Lugliè è docente di Ecologia al dipartimento di Architettura a Sassari, e avrà le deleghe all'Ambiente e verde pubblico.

Mulas è docente di chimica e fisica, è attuale delegato del rettore per il Trasferimento tecnologico, e avrà le deleghe alla Programmazione, Innovazione tecnologica e responsabile del Centro elaborazione dati. "Abbiamo sempre detto che Sassari e l'Ateneo devono avere una simbiosi più marcata e quindi ho chiesto al rettore delle indicazioni di tecnici che potessero essere messi a disposizione della collettività. Ho scelto due persone che potranno dare un grande contributo alla città e non voglio che nessuno speculi su questa collaborazione, che non ha nulla di politico" ha detto Campus. "E una collaborazione tra istituzioni nel solo interesse della città", ha aggiunto il neo sindaco. Gli altri assessori della Giunta saranno presentati giovedì 18 nel corso della prima seduta del Consiglio comunale.