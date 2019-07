Crociera 'speciale' sul brigantino

Dislessia, disortografia, disgrafia, disturbi del linguaggio, difficoltà di attenzione spesso rendono il loro percorso di studi più difficoltoso e in salita. Ma loro guardano avanti. E ora vanno in barca per un progetto che li veste su misura. Sono diciassette i "Talenti fra le Nuvole" che martedì 16 luglio salpano da Cagliari a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela più grande al mondo di proprietà della Marina militare e dello Yacht Club italiano, soci fondatori della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus.

La bella imbarcazione è ormeggiata al molo Ichnusa, proprio di fronte al quartier generale di Luna Rossa. Da alcuni anni la collaborazione tra "Talenti fra le Nuvole" e la Fondazione consente di realizzare ogni estate il progetto "Ognuno a suo modo, sulla stessa rotta", che permette ad adolescenti con disturbi specifici dell'apprendimento di mettersi alla prova con la vita di mare. "Vivere il mare - spiegano i promotori - significa affrontare acque calme e acqua agitate, imparando a fronteggiarle, proprio come si impara a fronteggiare le difficoltà scolastiche e della vita quotidiana".

"I ragazzi imparano i rudimenti teorici della navigazione e si cimentano con tante attività quotidiane, dalle manovre alle vele, all'apprendimento dell'uso della radio di bordo, al tracciare una rotta su carte nautiche didattiche - raccontano Davide Ferrazzi e Giulia Lampugnani, rispettivamente presidente e vice della onlus 'Talenti fra le Nuvole' che hanno progettato le attività - al tempo stesso hanno l'opportunità di usare mediatori didattici, tecnologici e non, in modo da scoprire le proprie specifiche caratteristiche di apprendimento, smettere di considerare il Dsa o le proprie difficoltà 'un problema', riprogettando la propria rotta scolastica". I ragazzi familiarizzano con carteggio e conoscenza della strumentazione di bordo. E si occuperanno della Sardegna. La rotta della settimana prevede la partenza da Cagliari e un tragitto di esplorazione sulle coste sarde prima di attraversare il Tirreno per giungere sabato a Civitavecchia. (ANSA).