Cagliari: allenamenti aperti in Val Pejo

Si entra nel vivo del programma di eventi che celebra con #PEJO2019, il quarto ritiro ufficiale precampionato del Cagliari calcio in Val di Pejo. Dodici giorni tra sport, cultura, gusto, intrattenimento e ambiente, per vivere da vicino le atmosfere del grande calcio di serie A. Dopo il primo weekend segnato dall'arrivo della società, si prosegue da martedì 16 alle 17.30 con lo chef Davide Zambelli e le ricette della Val di Pejo (Peio Fonti, piazzale Terme), prima dell'appuntamento clou: l'incontro con i giocatori rossoblù e l'inaugurazione di un temporary shop dedicato ai "Sardi", in calendario alle 21. Per tutta la settimana sarà possibile assistere agli allenamenti nel campo comunale di Celledizzo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Per il calcio giocato l'appuntamento è mercoledì alle 17.30 (Campo di Celledizzo) per la prima amichevole tra l'undici di Maran e il Real Vicenza. Doppia proposta per la serata, con Camilla, Mauro e gli Armonici Cantori Solandri (ore 21, chiesa di San Camillo, Peio Fonti) e la proiezione del film documentario "Il tempo del grano" (Cogolo, sala Congressi, parco dello Stelvio). Sabato 20 luglio la scena è tutta dei sardi.

Alle 21 la presentazione ufficiale della squadra in piazza Monari, Cogolo. Domenica alle 17.30 c'è il fischio d'inizio di Cagliari e Feralpisalò (Campo di Celledizzo). La sera, invece, la sfida "amichevole" si sposta in tavola con la cena sarda a quattro mani con lo chef Davide Zambelli e il collega William Pitzalis, chef del Cagliari Calcio, con esibizione del gruppo Etnias (Cogolo, piazza Monari). Gli eventi di #PEJO2019 proseguono fino al 26 luglio: tra tutti da segnalare l'amichevole di lusso tra Cagliari e ChievoVerona (Trento, mercoledì 24) e l'iniziativa Junior reporter, con i bambini cronisti che intervisteranno i calciatori.