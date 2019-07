Furto in stazione a Sassari, due denunce

Due ragazzi sassaresi, di 20 anni e 19 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Sassari per ricettazione e furto aggravato. I due sono stati identificati dai militari come i responsabili di un furto e di un tentativo di effrazione che si è verificato all'alba alla Stazione ferroviaria di Sassari. I due ladri hanno rubato biglietti e abbonamenti dell'Arst per un valore complessivo di circa 5mila euro e hanno tentato di sfondare a calci la porta d'ingresso del bar interno alla stazione, tra l'altro non in attività, senza riuscirci. I carabinieri sono stati avvisati dal personale Arst in servizio alla stazione ferroviaria e una pattuglia è riuscita a intercettare i due ladri poco distante dalla stazione, con ancora indosso la refurtiva.