Basket: a Sassari arriva il croato Bilan

La Dinamo Sassari piazza il primo vero colpo sul mercato: il centro della Nazionale croata, Miro Bilan, vestirà la maglia biancoblu nella prossima stagione. Trent'anni, 213 cm di altezza per 121 kg di peso, Bilan è stato scelto da coach Gianmarco Pozzecco per occupare l'area pitturata e sostituire Jack Cooley nel quintetto sassarese.

Ad annunciare l'arrivo della stella di Croazia, quest'anno campione di Francia con l'Asvel Lyon-Villeurbanne, è la società di via Roma, che ha pubblicato un video con i saluti del giocatore sul sito internet ufficiale. "Ciao a tutti i tifosi della Dinamo Sassari", dice Bilan, pronunciando le prime parole in italiano, per poi proseguire in inglese: "Sono molto contento di diventare membro di questo club. Non vedo l'ora di iniziare con voi la prossima stagione per lavorare con un caro amico e grande coach come Gianmarco Pozzecco".