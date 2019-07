Festival "Liberevento" in 12 tappe

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - Fa tappa a Calasetta, Gonnesa, Villamassargia, Isili, Posada, Budoni e Bortigiadas il festival "Liberevento". Dodici appuntamenti dal 12 al 28 luglio in un percorso tra letteratura, musica e teatro. Tra gli ospiti dell'ottava edizione Luca Bianchini, Beatrice Mariani, Manuela Pompas, Beppe Severgnini, Francesca Reggiani e Antonio Caprarica. Organizza l'associazione Contramilonga, direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Moica, quella musicale del compositore e bandoneonista Fabio Furìa.

Si parte a Villamassargia, davanti all'omonima chiesa medievale, con Manuela Pompas per parlerà del suo libro "Storie di reincarnazione". Il 13 luglio tappa a Gonnesa al Nuraghe Seruci, il giorno dopo a Calasetta, sotto la Torre Sabauba, dove arriva un volto noto della tv, Antonio Caprarica, per presentare il suo ultimo lavoro: "Royal Baby". A Calasetta il 18 luglio è la volta dello scrittore ed editorialista del Corriere della sera Beppe Severgnini con il suo libro "Italiani si rimane", che verrà messo in scena attraverso un reading.

L'attrice Francesca Reggiani sarà invece il 27 a Caletta (Torre Sabauda) con il suo ultimo libro, "Sono italiana ma voglio smettere": una carrellata delle sue migliori performance e dei suoi personaggi più famosi, da Sabrina Ferilli a Daniela Santanché sino a Donatella Versace.

"Liberevento" tornerà a Calasetta dal 4 al 7 agosto con una sezione dedicata al tema "Giornalisti o giornalai?". (ANSA).