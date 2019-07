Basket: Gentile a Sassari sino al 2021

Sassari investe su Stefano Gentile. Già inserito nell'elenco degli intoccabili all'indomani della finale scudetto persa con Venezia, la Dinamo Banco di Sardegna ha deciso di assicurarsi le prestazioni del play-guardia per un altro anno, prolungando il suo contratto sino al 2021. Arrivato in città anno fa per restare due anni, Gentile ha giocato una delle sue migliori stagioni, mostrando soprattutto nella seconda parte del campionato maturità, continuità e sicurezza dei propri mezzi.

Nell'annunciarlo, la società biancoblù ne descrive le caratteristiche che più hanno convinto. "Cuore, grinta e intensità, ma anche mentalità e fisicità - dice il club - sono il marchio di fabbrica di un giocatore che sa creare per la squadra e trovare soluzioni offensive in proprio". Non è da escludere che l'estensione del suo contratto possa rappresentare uno stimolo all'apertura di una vera e propria trattativa tra la Dinamo e Alessandro Gentile, fratello più piccolo di Stefano, reduce da una esperienza a Madrid e in cerca di una stagione di svolta dopo un avvio di carriera fulminante e qualche acciacco che ne ha condizionato l'ascesa.