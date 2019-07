Mater Olbia: sbloccati circa 150mln

Per l'avvio delle attività del dell'ospedale Mater Olbia manca solo un passaggio formale in Consiglio regionale. Questa mattina, superate le perplessità della Lega circa un'inchiesta aperta per usucapione sui terreni in cui sorge la struttura, la commissione Bilancio riunita in seduta comune con la commissione Sanità, ha dato il via libera alla variazione di bilancio necessaria per rendere operativa la collaborazione con il sistema sanitario regionale.

Come? Stanziando le coperture finanziarie che servono per la struttura privata della Qatar Foundation Endowment gestita dalla fondazione Gemelli di Roma: 25 milioni di euro per il 2019, 60,6 per il 2020 e 60,6 per il 2021. Hanno votato a favore i consiglieri della maggioranza e l'esponente del Pd, il gallurese Giuseppe Meloni. Astenuti gli altri consiglieri dem e il Movimento 5 stelle. Hanno votato no i Progressisti e Leu. Il centrodestra ha chiesto di far arrivare subito in Aula il provvedimento con la procedura d'urgenza, l'opposizione di centrosinistra, invece, ha sollecitato i dieci giorni previsti dal regolamento per la relazione di minoranza.