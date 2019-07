Cagliari al raduno, in permesso Barella

Non c'è Barella nella lista dei convocati per l'inizio del ritiro precampionato ad Aritzo (Nuoro) - sino all'11 luglio, poi dal 13 al 27 a Pejo, in Trenino - in vista del campionato 2019/20, il torneo del centenario del Cagliari. Ma il calciomercato e il possibile passaggio all'Inter non c'entrano nulla: il gioiellino azzurro ha usufruito di qualche giorno di permesso in più, insieme al compagno di squadra Romagna per le ultime fatiche con l'Under 21. Assenti giustificati, questa mattina ad Asseminello per il raduno, anche alcuni giocatori di ritorno dal prestito come Farias, Colombatto, Giannetti, Ceter.

Maran ha portato con sé 27 rossoblù. Ufficializzati i convocati. Portieri: Aresti; Ciocci; Cragno; Rafael. Difensori: Cacciatore; Ceppitelli; Klavan; Lykogianns; Pajac; Pinna; Pisacane; Walukiewicz. Centrocampisti: Biancu; Birsa; Bradaric; Castro; Caligara; Cigarini; Deiola; Ionita; Oliva. Attaccanti: Cerri; Despodov; Han; Joao Pedro; Pavoletti; Ragatzu.

La prima uscita è fissata per mercoledì 10 luglio ad Aritzo con una rappresentativa locale (ore 17.30). Una settimana dopo, il 17, la prima gara della seconda fase a Pejo, con il Real Vicenza, sempre alle 17.30. Domenica 21 nuovo impegno con la Feralpisalò. Mercoledì 24 il Cagliari affronterà il ChievoVerona. Il gruppo lascerà il Trentino venerdì 26 luglio per cominciare così la sua serie di amichevoli internazionali. Sabato 27 alla Sardegna Arena (ore 20.30) il Cagliari incontrerà il Leeds. I rossoblù sarsnno quindi di scena in Germania, sul campo del Friburgo, il 3 agosto. Per il terzo anno consecutivo, il Cagliari volerà a Istanbul per giocare contro il Fenerbache: l'amichevole si terrà mercoledì 7 agosto alle 21 locali (le 20 in Italia) all'Ulker Stadium.