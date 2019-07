Auto fuori strada a Guspini, due feriti

Grave incidente stradale durante la notte lungo la Statale 126: due giovani sono stati trasportati con codice rosso all'ospedale di San Gavino.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 all'altezza del bivio per Pabillonis. La Bmw 530 a bordo della quale viaggiavano i due giovani, per cause ancora non accertate, è finita fuori strada, ribaltandosi più volte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di San Gavino, inizialmente con codice rosso; secondo i medici dovrebbero cavarsela rispettivamente in 20 e 90 giorni.